Я это не афиширую, – Ребров рассказал о помощи для ВСУ и семей погибших футбольных фанатов

В преддверии двух матчей сборной Украины в отборе на Евро-2024 вышло большое интервью с главным тренером Сергеем Ребровым. В нем наставник рассказал, как пытается помочь армии и землякам после 24 февраля 2022 года.

49-летний наставник стал настоящим примером патриотизма даже находясь за границей к моменту начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сергей Ребров помогает землякам, как только мог.

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Ребров: Нашему народу нужна помощь

Еще после 24 февраля 2022 полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказывал, что именно нынешний тренер "сине-желтых" был инициатором создания фонда, куда играющие за рубежом украинские футболисты бросали свои донаты.

7 июня 2023 года Ребров лишь подтвердил, что является гордостью сине-желтого государства. В начале лета Сергей Станиславович возглавил главную команду страны по футболу, за которую когда-то успешно выступал.

В интервью "Радио Свобода", 49-летний специалист рассказал о своей помощи военным, хотя делает это очень тихо. Ребров поддерживает фонд "Трибуна героев", который занимается семьями погибших футбольных фанатов.

Я много помогаю. Я это не афиширую. Я считаю, что это сейчас делают все не только футболисты. Те футболисты, которые играли за границей, я знаю, я общался со всеми, они очень много помогают и ВСУ, и волонтерам. Я считаю, что это очень важная вещь сейчас. Нашему народу нужна помощь. Не только воинам, но и людям, пострадавшим от российской агрессии. Поэтому мы делаем все от нас зависящее, чтобы помочь нашим людям, чтобы помочь ВСУ. И с первого дня, кто-то обращается, я стараюсь помочь,

– сказал наставник.

Кроме финансовой и гуммопомощи, Ребров поднимает моральный дух украинских военных, которые с ранениями лежат в госпиталях. Также футбольный коуч не боится поддерживать ребят вблизи враждебных позиций.

"Я ездил ближе, я общался с бойцами. Я считаю это очень важно – поддерживать бойцов и людей, которые пострадали", – ответил Ребров.

Уже 14 октября команда Сергея Реброва попытается принести положительные эмоции украинским защитникам, многие из них являются футбольными болельщиками, которые служат на фронте. В этот день "сине-желтые" сыграют против Северной Македонии в отборе на Евро-2024.

17 октября украинская сборная встретится с Мальтой. Перед этими двумя матчами украинцы с 7 баллами идут третьими.