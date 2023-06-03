Не ходит вокруг да около: Ребров рассказал, когда возглавит сборную Украины, да есть одно "но"

Сергей Ребров уже не скрывает того, что он станет главным тренером национальной команды. Пока это все вопрос времени.

Сергей Ребров признался, что в ближайшие дни он прибудет в столицу Украины. Однако сейчас все зависит он Аль-Айна.

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Чем быстрее, тем лучше

Сергей Ребров рассказал, что вопрос о его соглашении со сборной Украины активно решается. Все потому, что его контракт с Аль-Айном рассчитан до 30 июня, а ближайший матч сборной датирован на 12 июня (общительный матч с Германией). Однако Ребров добавил, что 6 числа он должен прибыть в Киев, где украинцу должны помочь закрыть все вопросы с эмиратским коллективом, что и позволит Сергею начать сотрудничество со сборной Украины.

Также специалист отметил, что работа в состоянии "сине-желтых" - это очень большая ответственность, поэтому он со своим штабом уже заранее начал работать и уже несколько недель тренеры готовятся к матчам квалификации на Евро-2024 (16 июня - игра с Северной Македонией, 19-го – встреча с Мальтой), поскольку это очень важно для нашей страны. В заключение Ребров добавил, что все основные договоренности между сторонами уже утверждены, а осталось только разрешение Аль-Айна, которое пока мешает. Ранее украинский специалист сообщил, что покидает эмиратский коллектив после нынешней кампании.

Напомним, что сборная Украины первый матч квалификации к Евро-2024 начала с поражения от сборной Англии (2:0). На стартовый поединок "сине-желтых" на газон вывел временный исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань, поскольку на тот момент Сергея Реброва куда только не сватали - от Лудогорца до сборной Саудовской Аравии. Отборочный квинтет к чемпионату Европы по Украине и Англии также формируют вышеупомянутые Северная Македония и Мальта, а также Италия.