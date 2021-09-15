Сергей Ребров признан лучшим тренером месяца в ОАЭ

В чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов признали лучшего тренера в августе. Им стал украинец Сергей Ребров.

Ребров возглавил клуб Аль-Айн в июне 2021 года после трех лет работы с венгерским Ференцварошем. За это время он трижды сделал команду чемпионом Венгрии, а также вывел в групповой этап Лиги чемпионов.

В новом сезоне чемпионата ОАЭ Ребров стартовал с трех подряд побед. Именно это позволяет его команде занимать первое место в турнирной таблице.

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За звание лучшего тренера августа Ребров обошел Махди Али из Шабаб Аль-Ахли и Абдулазиза Аль-Анбери из Аль-Шарджи. Последняя команда тоже выиграла три стартовых поединка, но Аль-Айн их опережает из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

Лучшим игроком августа в чемпионате ОАЭ признали нападающего Лаба Коджо из Аль-Айна. Он забил четыре гола в трех матчах.