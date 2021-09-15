Ребров очолив клуб Аль-Айн в червні 2021 року після трьох років роботи з угорським Ференцварошем. За цей час він тричі зробив команду чемпіоном Угорщини, а також вивів у груповий етап Ліги чемпіонів.

В новому сезоні чемпіонату ОАЕ Ребров стартував з трьох поспіль перемог. Саме це дозволяє його команді посідати перше місце в турнірній таблиці.

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За звання найкращого тренера серпня Ребров обійшов Махді Алі з Шабаб Аль-Ахлі та Абдулазіза Аль-Анбері з Аль-Шарджі. Остання команда теж виграла три стартові поєдинки, але Аль-Айн їх випереджає через кращу різницю забитих та пропущених голів.

Кращим гравцем серпня в чемпіонаті ОАЕ визнали нападника Лаба Коджо з Аль-Айна. Він забив чотири голи у трьох матчах.