Ребровым заинтересовался бывший клуб Блохина: конкуренцию украинцу составляет легенда Аргентины

Главный тренер эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров в следующем сезоне может возглавить греческий Олимпиакос. Клуб из Пирей имел опыт сотрудничества с украинским специалистом.

У одного из главных претендентов на должность главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва есть еще один вариант продолжения карьеры. По сообщению греческих СМИ, украинский наставник заинтересовал руководство Олимпиакоса.

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Ребров и Креспо – кандидаты на должность тренера Олимпиакоса

Пирейский клуб занимается поиском тренера на следующий сезон. В поле зрения менеджмента попал Сергей Ребров, зарекомендовавший себя как успешный специалист.

Еще одним кандидатом на тренерское кресло является легендарный форвард Эрнан Креспо. Аргентинец возглавляет катарский Аль-Духаиль, с которым выиграл Кубок этой страны.

Олимпиакос тренирует сейчас француз Жозе Аниго. За два тура до завершения чемпионата пирейский клуб упустил шансы на чемпионство. "Красно-белые" занимают третье место, уступая Панатинаикосу и АЕКу. Напомним, что в начале 1990-х Олимпиакос тренировал Олег Блохин, а в составе команды сверкали украинцы Олег Протасов и Геннадий Литовченко.

Ребров и его новая работа