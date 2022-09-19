Вопрос не в деньгах: Ребров заявил о желании возглавить сборную Украины

Тренер Аль-Айна считает, что никто из украинских специалистов не отказался стать тренером национальной сборной.

Уже почти полтора года Сергей Ребров работает в ОАЭ. Легенда Динамо и сборной Украины закрепился в Аль-Айне, куда этим летом перешел Андрей Ярмоленко.

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В свое время Реброва рассматривали как кандидата на должность главного тренера сборной Украины. Это было после Евро-2020, когда Сергей Станиславович уже работал в Аль-Айне.

Впрочем, Ребров все-таки мечтает возглавить национальную сборную. В эксклюзивном интервью 24 каналу специалист объяснил мотивы такого желания.

"Для любого тренера работа в национальной сборной Украины – это престижно долг перед Украиной, которая тебя воспитала и сделала человеком. Любой украинский тренер, которому предложат, не откажется, здесь вопрос не в деньгах или комфортных условиях. Если будут предложения из Украины, с большим удовольствием буду работать там.

Сейчас работа со сборной Украины придаст уверенность нашим солдатам и людям, страдающим войной. Футбол может отвлечь, поднять патриотический дух и уровень нашей нации. Если мы будем успешно играть в футбол в Европе и мире, это поднимет дух наших людей на передовой, в Украине и уехавших,

– заявил Ребров.

Смотрите эксклюзивное интервью Сергея Реброва:

Вместе с Аль-Айном украинский тренер выигрывал чемпионат и Кубок ОАЭ в сезоне 2021-2022. До этого Ребров тренировал киевское "Динамо", Аль-Ахли и Ференцварош.

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Кстати, Сергей Станиславович стал легендой сборной Украины как игрок. В течение 14 лет (1992-2006) он сыграл 75 матчей, забив 15 голов и дойдя до 1/4 финала ЧМ-2006.