Все через другую команду: Реброва ничем не привлекает работа в Олимпиакосе
Источник:Footboom
У украинского специалиста нет желания поработать с греческим коллективом. Специалист предпочитает другую команду.
Сергей Ребров не заинтересован в тренерстве Олимпиакоса. Украинский специалист не готов делать поспешных шагов.
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Сергей Ребров стал один из кандидатов, которым немало, на пост главного тренера греческого гранда. Однако проблемный коллектив обманывает украинского специалиста от слова ничем. Представитель Реброва отметили, что такой вариант с продолжением карьеры украинского наставника невозможен.
Ребров не готов спешить с выбором следующей команды, Сергей сконцентрирован на работе в эмиратском коллективе, контракт с которым у него действует до лета, однако тренер открыт к сотрудничеству. Напомним, что Сергея Реброва ожидают мостика сборной Украины, которая уже начала свой путь на Евро-2024 с временно исполняющим обязанности главного тренера Русланом Ротанем. Также Реброва сватали в сборную Саудовской Аравии, а также в состояние болгарского Лудогорца.
Карьера Сергея Реброва в роли тренера
- Украинский специалист за свою почти 10-летнюю тренерскую карьеру успел потренировать 4 коллектива, среди которых были и европейские, и азиатские.
- Начал свой путь Ребров, конечно же, в киевском Динамо, где он подменил отошедшего от дел Олега Блохина. В состоянии "бело-синих" Сергей добился немалых высот, а именно: дважды становился чемпионом Украины (2014/2015, 2015/2016), дважды обладателем Кубка Украины (2014, 2015) и однажды обладателем Суперкубка Украины (2016). К тому же Ребров с "Бобрами" выходил в последний на данный момент четвертьфинал Лиги Европы (где уступил Фиорентине) и 1/8 финала Лиги чемпионов (где киевляне уступили Манчестер Сити).
- После столичного коллектива Ребров отправился в Саудовскую Аравию возглавлять на один сезон Аль-Агли, с которым он смог стать вицечемпионами страны.
- После Азии Сергей вернулся в Европу, а именно в чемпионат Венгрии, где стал на тренерский мостик Ференцвароша, который он смог вернуть в групповой этап Лиги чемпионов, однако иронически вылетел оттуда от Динамо. Также Ребров с венграми трижды выиграл внутренний чемпионат.
- После значительных триумфов в Европе Сергей решил принять сенсационное решение и вернуться в Азию, и вот на этот раз в ОАЭ, а именно возглавив Аль-Айн, который украинец до сих пор тренирует. Ребров с "лидерами" становился чемпионом страны и обладателем Кубка лиги.