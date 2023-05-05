Все через другую команду: Реброва ничем не привлекает работа в Олимпиакосе

У украинского специалиста нет желания поработать с греческим коллективом. Специалист предпочитает другую команду.

Сергей Ребров не заинтересован в тренерстве Олимпиакоса. Украинский специалист не готов делать поспешных шагов.

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Сергей Ребров стал один из кандидатов, которым немало, на пост главного тренера греческого гранда. Однако проблемный коллектив обманывает украинского специалиста от слова ничем. Представитель Реброва отметили, что такой вариант с продолжением карьеры украинского наставника невозможен.

Ребров не готов спешить с выбором следующей команды, Сергей сконцентрирован на работе в эмиратском коллективе, контракт с которым у него действует до лета, однако тренер открыт к сотрудничеству. Напомним, что Сергея Реброва ожидают мостика сборной Украины, которая уже начала свой путь на Евро-2024 с временно исполняющим обязанности главного тренера Русланом Ротанем. Также Реброва сватали в сборную Саудовской Аравии, а также в состояние болгарского Лудогорца.

Карьера Сергея Реброва в роли тренера