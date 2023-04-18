Хочет выиграть Лигу чемпионов: Ребров откажет сборной Украины и останется в Аль-Айне – СМИ

Журналист из ОАЭ уверяет, что Сергей Станиславович желает продлить контракт с его действующим клубом. По его информации, специалист даже не начинал переговоры по УАФ.

С декабря прошлого года сборная Украины по футболу остается без главного тренера. На матч против Англии команду возглавил наставник молодежки Руслан Ротань в качестве исполняющего обязанности.

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Очевидным фаворитом на этот пост является тренер Аль-Айна Сергей Ребров. Его контракт с арабской командой действует до конца июня, но матчи все отыграны будут еще в мае.

Поэтому высока вероятность, что коуч сможет возглавить нашу команду на следующие игры квалификации Евро-2024. Украинские СМИ даже сообщают, что УАФ уже договорилась с Ребровым и в ближайшее время представит его.

Ребера в сборной не будет?

Впрочем, журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад предоставляет противоположную информацию. Согласно ему, Ребров даже не вел переговоры с УАФ. Более того, наставник заинтересован в продолжении сотрудничества с Аль-Айном.

Главной целью Сергея Станиславовича есть победа с клубом в азиатской Лиге чемпионов. Если руководство Аль-Айна удовлетворит трансферные требования украинца, то у него есть все шансы остаться в ОАЭ.

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Какая ситуация в Аль-Айне

Ребров возглавил Аль-Айн в 2021 году и в своем дебютном сезоне привел команду к чемпионству и победе в Кубке. За четыре тура до финиша лиги ОАЭ его подопечные идут вторыми, отставая от лидера Аль-Ахли на пять баллов.

Напомним, что в июне сборную Украины ожидает три поединка. 12 марта "сине-желтые" должны провести товарищеский матч с Германией, а 16 и 19 числа украинцев ожидают игры квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.