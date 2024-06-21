Конфуз от главного тренера: Ребров на пресс-конференции перепутал Словакию со Словенией на пресс-конференции
Источник:Sport.ua
Перед матчем со Словакией Сергей Ребров провел пресс-конференцию. Однако главный тренер сборной Украины отличился не лучшими знаниями по географии.
21 июня Украина сыграет со Словакией на Евро-2024. Матч состоится в рамках второго тура группового этапа.
Читайте также Реабилитация Зинченко: Шапаренко сравнивает счет в игре против Словакии – видео голов
Конфуз на пресс-конференции Реброва
Главный тренер сборной Украины перепутал Словакию и Словению, что вызвало бурную реакцию словацких СМИ.
Я анализировал игру сборной Словении. Это очень дисциплинированная команда. Они понимают за счет чего могут добыть результат, и они показали это в первой игре с Бельгией. Я считаю, что они в очень хорошем стиле победили Бельгию и мы относимся с уважением к Словении. Но, я считаю, завтра нам важно сконцентрироваться на нашей игре. Если мы не покажем нашу игру, то нечего делать против сборной Словении,
– рассказал Ребров.
Напомним, что Словакия победила Бельгию в первом туре группового этапа со счетом 0:1, а Украина уступила 3:0 Румынии.