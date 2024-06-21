Конфуз от главного тренера: Ребров на пресс-конференции перепутал Словакию со Словенией на пресс-конференции

Перед матчем со Словакией Сергей Ребров провел пресс-конференцию. Однако главный тренер сборной Украины отличился не лучшими знаниями по географии.

21 июня Украина сыграет со Словакией на Евро-2024. Матч состоится в рамках второго тура группового этапа.

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Конфуз на пресс-конференции Реброва

Главный тренер сборной Украины перепутал Словакию и Словению, что вызвало бурную реакцию словацких СМИ.

Я анализировал игру сборной Словении. Это очень дисциплинированная команда. Они понимают за счет чего могут добыть результат, и они показали это в первой игре с Бельгией. Я считаю, что они в очень хорошем стиле победили Бельгию и мы относимся с уважением к Словении. Но, я считаю, завтра нам важно сконцентрироваться на нашей игре. Если мы не покажем нашу игру, то нечего делать против сборной Словении,

– рассказал Ребров.

Напомним, что Словакия победила Бельгию в первом туре группового этапа со счетом 0:1, а Украина уступила 3:0 Румынии.