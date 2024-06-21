21 червня Україна зіграє зі Словаччиною на Євро-2024. Матч відбудеться в межах другого туру групового етапу.

Читайте також Реабілітація Зінченка: Шапаренко зрівнює рахунок у грі проти Словаччини – відео голів

Конфуз на пресконференції Реброва

Головний тренер збірної України переплутав Словаччину та Словенію, що викликало бурхливу реакцію словацьких ЗМІ.

Я аналізував гру збірної Словенії. Це дуже дисциплінована команда. Вони розуміють за рахунок чого можуть здобути результат і вони показали це в першій грі з Бельгією. Я вважаю, що вони в дуже гарному стилі перемогли Бельгію і ми ставимось з повагою до Словенії. Але, я вважаю, завтра нам важливо сконцентруватися на нашій грі. Якщо ми не покажемо нашу гру, то нема чого робити проти збірної Словенії,

– розповів Ребров.

Нагадаємо, що Словаччина перемогла Бельгію у першому турі групового етапу з рахунком 0:1, а Україна поступилась 3:0 Румунії.