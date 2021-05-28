Сергей Ребров может возглавить Тоттенхэм, – СМИ

Украинский тренер Сергей Ребров может продолжить карьеру в английском Тоттенхэме. Сейчас клуб в поисках главного тренера.

"Шпоры" ожидают решения Маурисио Почеттино, который может и остаться в ПСЖ, несмотря на слухи о его уходе в Реал. Кроме того, Тоттенхэм рассматривает альтернативные решения.

Смотрите также Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке: интервью о рекламной кампании FAVBET

Тоттенхэму была предложена кандидатура украинца Сергея Реброва, главного тренера Ференцвароша, который вернул команду в Лигу чемпионов через 25 лет.

На данный момент "шпор" тренирует 29-летний Райан Мейсон. Лондонцы финишировали седьмыми в АПЛ и не смогли квалифицироваться в еврокубки.

Ребров играл за Тоттенхэм