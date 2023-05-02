Трансфер Мудрика спас Шахтер: гендиректор клуба рассказал о подставе от ФИФА

Сергей Палкин признался, как международная футбольная федерация ставила палки в колеса клуба из-за войны. Именно продажа вингера в Челси смогла помочь команде покрыть долги.

Прошлым летом украинский футбол понес серьезные потери. из-за войны УПЛ оставило большинство легионеров. Особенно пострадал от этого Шахтер.

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Донецкая команда была вынуждена отпустить более десятка иностранцев. Возможности их содержать не было, ведь ФИФА разрешила легионерам по УПЛ приостанавливать контракты и заключать временные в других чемпионатах.

Шахтер был на грани исчезновения

Поэтому Шахтер был лишен возможности продавать своих игроков и зарабатывать на этом. Трансферы помогли бы "горнякам" рассчитаться по долгам, которые составляли около 50 миллионов евро.

На помощь клубу пришли продажи Михаила Мудрика. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин признался, что вырученные средства за вингера спасли Шахтер.

Это помогло нам продолжить работу клуба и вернуть наши долги, потому что ФИФА разрешила нашим игрокам уйти, а клубы продолжали требовать платить за этих игроков. Можете себе представить? Наши кредиторы просят нас платить. Но когда я спорю о том, как можно заплатить, если нет возможности продать этих игроков, они просто исчезли. У нас идет война, но это никого это не волнует. Поэтому эти деньги, которые мы получили от продаж Мудрика, помогли нам вернуть эти долги. И мы обратимся непосредственно в Федеральный суд Швейцарии против ФИФА и CAS. Мне не нравится, когда у нас есть такая организация, которая стоит над всеми. Надо показать всему миру, что нас надо как-то защищать,

– заявил Палкин.

Кого Шахтер потерял из-за решения ФИФА

Из-за правила ФИФА клуб в одностороннем порядке потерял следующих футболистов:

Марлон

Додо

Исмаили

Витао

Маркос Антонио

Манор Соломон

Педриньо

Фернандо

Давид Нерес

Тете

Маркиньос Сиприано

Винисиус Тобиас

Алан Патрик

Жуниор Мораэс

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Летом клубу удалось продать нескольких футболистов - Давид Нерес (Бенфика), Маркос Антонио (Лацио), Фернандо (Зальцбург), Исмаили (Лилль) и Додо (Фиорентина). А вот у Витао, Тете и Манора Соломона завершаются контракты летом 2022 или 2023 года, поэтому эти игроки Шахтер уже потеряли бесплатно.

Шахтер в сезоне 2022-2023

Напомним, что зимой трансфер Мудрика побил рекорд Шахтера. Дончане смогли продать украинца в Челсе аж за 70 миллионов евро. К тому же еще 30 миллионов "горняки" могут получить в качестве бонусов.

Отметим, что в этом сезоне Шахтер занял третье место в группе Лиги чемпионов с Реалом, Лейпцигом и Селтиком, а также дошел до 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате за семь туров до финиша подопечные Игоря Йовичевича лидируют, опережая Днепр-1 на пять баллов.