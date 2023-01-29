Ветеран сборной Украины покинет Шахтер ради клуба Бекхэма
Источник:телеграмм-канал Игорь Бурбаса
Уже скоро донецкий Шахтер может потерять опытного защитника. Сергей Кривцов может продолжить карьеру за океаном.
31-летний центрбек готовится с Шахтером ко второй части сезона. Однако, по информации уже двух источников, Сергей Кривцов вскоре покинет команду.
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Уход ветерана команды
Издание "Бомбардир" сообщает, что футболист линии защиты переберется в Интер Майами, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм. "Горняки" уже даже готовы досрочно отпустить Кривцова ради переезда в США.
Ведь у Кривцова есть действующий контракт с донецким клубом, который заканчивается 30 июня 2023 года.
Потенциально новый клуб украинского защитника играет в Восточной конференции МЦС. совладельцем которого является легендарный бывший футболист Дэвид Бекхэм. Свой первый матч в сезоне Интер Майами сыграет 26 февраля дома против Мореаля.
По информации Игоря Бурбаса, Кривцов может стать не единственным защитником, который потеряет Шахтер зимой 2023 года. Эпопея с переходом Николая Матвиенко до сих пор не закрыта. Брайтон не теряет надежд усилить свою команду опытным защитником. Уже даже была информация, что Матвиенко согласовал личный контракт с "чайками", но договориться с Шахтером будет куда сложнее. Стороны далеки от компромисса.
Напомним, что Шахтер закончил первый круг УПЛ на втором месте, имея одинаковое количество очков с третьим Динамо – по 30 баллов. "Горняки" уступают лидеру чемпионата Днепра-1 5 пунктам.
Карьера Сергея Кривцова в Шахтере: главное
- Всю свою успешную карьеру защитник отдал как раз донецкому клубу, за который выступает с 2010 года. Ушел 13-й год его карьеры в Шахтере.
- С тех пор Кривцов ни разу никуда не переходил и даже не уходил в аренду.
- За Шахтер отыграл уже суммарно 224 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи.
- В сезоне-2022/2023 провел 11 поединков. Воспитанник запорожского Металлурга получил с Шахтером 19 трофеев.