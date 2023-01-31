Футболист сборной Украины официально перешел в клуб Бекхэма в США

Футбольный клуб Интер из Майами объявил о подписании соглашения с украинским защитником Сергеем Кривцовым. Игрок перешел туда из донецкого Шахтера.

Контракт Кривцова и Интера рассчитан на два года с возможностью продления еще год. Он будет единственным украинцем в MLS в этом сезоне. Но пока ожидает получения американской визы.

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"Сергей – защитник, который предоставит ценный опыт нашей линии защиты после многих лет игры на самом высоком уровне как на клубном, так и на международном уровнях. Он надежный защитник в воздухе и обладает сильными лидерскими качествами, поскольку был вице-капитаном в своем предыдущем клубе. Сергей прибывает после предсезонного сезона с донецким Шахтером, поэтому он готов включиться в группу", – рассказал главный футбольный директор и спортивный директор Крис Хендерсон.

"Я очень рад присоединиться к такому топ-клубу, как Интер Майами, и готов приступать к работе и изменить ситуацию в Южной Флориде. Эта команда хочет добиться больших результатов, и я хочу помочь ей в этом. Я очень хочу начать и отдавать все на поле и вне его для клуба", – заявил Кривцов.

Следует отметить, что одним из совладельцев Интер Майами является известный английский футболист Дэвид Бекхэм. А тренирует команду Фил Невилл.

Кривцов всю свою карьеру провел в Украине. Он является воспитанником запорожского Металлурга, из состава которого в мае 2010 года перешел в Шахтер. В течение 12 с половиной сезонов выступлений в составе "горняков" защитник провел 224 матча, в которых забил 13 мячей. Вместе с командой Кривцов выиграл 22 трофея: 8 раз становился чемпионом Украины, а еще завоевал 7 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины.

В 2011 году Кривцов дебютировал за сборную Украины. И провел за главную команду 31 матч, включая два матча на Евро-2020 и пять матчей в Лиге наций.

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