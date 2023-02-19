Защитник сборной Украины дебютировал за клуб легендарного Бекхэма

В субботу, 18 февраля, Интер Майами провел заключительную контрольную игру перед стартом сезона в MLS. Новый клуб Сергея Кривцова расписал мировую с Остином.

Сергей Кривцов провел дебютный матч за американский клуб. Опытный украинский защитник появился на поле с первых секунд и помог Интеру расписать выездную ничью в Остина 2:2. 24 канал.

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Впервые сыграл с новыми одноклубниками

Команды на двоих наколотили четыре гола. Все они были убиты во втором тайме. На 58-й минуте Ригони вывел Остин вперед в счете 1:0. Интер Майами ответил сопернику двумя мячами от Жана и Писарро.

В конце поединка Вольфф сравнял счет и принес Остину ничью 2:2.

Это последний поединок Интера перед стартом сезона MLS. Уже 26 февраля клуб из Майами сыграет в первом официальном матче чемпионата против Монреаля. Кривцов может дебютировать за "Интер" в официальном поединке на глазах родных болельщиков команды.

Что известно о переходе Кривцова в США