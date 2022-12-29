Бывший тренер молодежной сборной Украины возглавил аутсайдера УПЛ
Источник:ФК Ингулец
Известный тренер и эск-футболист Сергей Ковалец возвращается к работе в украинской Премьер-лиге. В последнее время опытный специалист работал в любительском футболе.
Футбольный клуб Ингулец официально сообщил об изменениях на тренерском мостике. Главным тренером команды из Петрово стал опытный специалист Сергей Ковалец.
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Ковалец будет спасать Ингулец
В тренерском штабе Ингульца продолжат работу Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко. На какое время подписал контракт легендарный игрок Динамо – не сообщается. Однако понятно, что главной задачей перед Ковальцом является сохранение прописки в УПЛ.
Напомним, что в осенней части чемпионата Ингулец набрал 13 очков в 14 матчах. Команда находится в зоне переходных матчей, занимая 14-е место. От зоны вылета петровцев удаляет всего два балла.
До середины ноября команду возглавлял Сергей Лавриненко, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов. Должность исполняющего обязанности главного тренера занимал хорват Младен Бартулович.
Тренерская карьера Сергея Ковальца
- Сергей Ковалец имел насыщенную игровую карьеру, во время которой защищал цвета киевского Динамо, Днепра, Карпат, запорожского Металлурга, Оболони, Волыни, Борисфена, Подолья.
- Играл в составе национальной сборной Украины.
- После окончания игровой карьеры работал в тренерском штабе Мирона Маркевича.
- В октябре 2008 года возглавил ФК Львов, который не смог спасти от вылета из УПЛ.
- Тренировал команды: Александрия, Оболонь, Металлург Запорожья, Черноморец, литовский Тракай, словацкий Татран.
- Вместе с Тракаем становился вице-чемпионом Литвы.
- С 2012 по 2015 год возглавлял молодежную сборную Украины.
- В последнее время работал в любительской команде Полесья Ставки Житомирской области.