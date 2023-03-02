Карпаты усилились защитником лидера УПЛ, поигравшего в еврокубках

Львовские Карпаты продолжают пополнять свой состав перед вторым этапом сезона в Первой лиге Украины. 1 марта "львы" объявили о подписании Сергея Горбунова.

28-летний футболист, играющий на позиции левого защитника, будет выступать во Львове на правах аренды. Сергей Горбунов будет представлять Карпаты до конца сезона-2022/2023, после чего вернется в Днепр-1.

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Качественное усиление фланга защиты

Напомним, что в текущем сезоне Горбунов уже имеет в своем активе 9 матчей в футболке Днепра-1, у которых отличился двумя ассистами.

Во Львове Горбунов будет выступать под 20-м номером.

Новоиспеченный футболист Карпат поделился впечатлениями от перехода во львовский клуб. Горбунов заверил, что проблем с адаптацией во Львове у него не будет, ведь знаком с несколькими футболистами "львов".

Защитник признался, что его подтолкнуло перебраться в клуб, играющий в Первой лиге Украины.

У меня очень приятные впечатления, что я перешел в Карпаты. Ведь команда сражается с выходом в украинскую Премьер-лигу. Это меня и подтолкнуло переехать во Львов. Карпаты – это клуб с амбициями, мы будем бороться за выход в УПЛ. Лично знаком с Денисом Кожановым, Игорем Дуцем, с ними играл в Мариуполе. Также знаю Алексея Хобленко, потому что пересекались с ним в Днепре-1. Думаю, что проблем с адаптацией не будет. У Карпат классные фанаты, поэтому придется приложить максимум усилий, чтобы их не подвести,

– сказал Горбунов.



Сергей Горбунов – футболист Карпат / Фото львовского клуба

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