28-річний футболіст, який грає на позиції лівого захисника, виступатиме у Львові на правах оренди. Сергій Горбунов представлятиме Карпати до кінця сезону-2022/2023, після чого повернеться у Дніпро-1.
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Якісне підсилення флангу захисту
Нагадаємо, що у поточному сезоні Горбунов вже має у своєму активі 9 матчів у футболці Дніпра-1, у яких відзначився двома асистами.
У Львові Горбунов виступатиме під 20-м номером.
Новоспечений футболіст Карпат поділився враженнями від переходу у львівський клуб. Горбунов запевнив, що проблем із адаптацією у Львові в нього не буде, адже знайомий із декількома футболістами "левів".
Захисник зізнався, що його підштовхнуло перебратись у клуб, який грає у Першій лізі України.
У мене дуже приємні враження від того, що я перейшов у Карпати. Адже команда б‘ється з вихід в українську Прем‘єр-лігу. Це мене й підштовхнуло переїхати до Львова. Карпати – це клуб з амбіціями, ми боротимемося за вихід в УПЛ. Особисто знайомий з Денисом Кожановим, Ігорем Дуцем, з ними грав у Маріуполі. Також знаю Олексія Хобленка, адже перетинались з ним у Дніпрі-1. Думаю, що проблем з адаптацією не буде. У Карпат класні фанати, тому доведеться докласти максимум зусиль, щоб їх не підвести,
– сказав Горбунов.
Сергій Горбунов – футболіст Карпат / Фото львівського клубу
Що відомо про новачка "зелено-білих"
- Розпочинав свою кар'єру у рідному Маріуполі. У 2011 році перебрався до Дніпра.
- Однак через чотири роки у статусі вільного агента попрямував із Дніпра-2 у Шахтар-2. Горбунов не зміг закріпитись у донецькій команді, тому на нього чекало повернення в Іллічівець.
- У рідному місці пограв 5 років та разом із "приазовцями" виступав у Лізі Європи.
- Влітку 2021 року перейшов у харківський Металіст.
- А вже через рік підписав контракт із Дніпром-1. Його угода з дніпрянами розрахована до кінця червня 2024 року.
- Має у своєму активі 3 матчі у футболці молодіжної збірної України.