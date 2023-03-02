28-річний футболіст, який грає на позиції лівого захисника, виступатиме у Львові на правах оренди. Сергій Горбунов представлятиме Карпати до кінця сезону-2022/2023, після чого повернеться у Дніпро-1.

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Нагадаємо, що у поточному сезоні Горбунов вже має у своєму активі 9 матчів у футболці Дніпра-1, у яких відзначився двома асистами.

У Львові Горбунов виступатиме під 20-м номером.

Новоспечений футболіст Карпат поділився враженнями від переходу у львівський клуб. Горбунов запевнив, що проблем із адаптацією у Львові в нього не буде, адже знайомий із декількома футболістами "левів".

Захисник зізнався, що його підштовхнуло перебратись у клуб, який грає у Першій лізі України.

У мене дуже приємні враження від того, що я перейшов у Карпати. Адже команда б‘ється з вихід в українську Прем‘єр-лігу. Це мене й підштовхнуло переїхати до Львова. Карпати – це клуб з амбіціями, ми боротимемося за вихід в УПЛ. Особисто знайомий з Денисом Кожановим, Ігорем Дуцем, з ними грав у Маріуполі. Також знаю Олексія Хобленка, адже перетинались з ним у Дніпрі-1. Думаю, що проблем з адаптацією не буде. У Карпат класні фанати, тому доведеться докласти максимум зусиль, щоб їх не підвести,

– сказав Горбунов.



Сергій Горбунов – футболіст Карпат / Фото львівського клубу

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