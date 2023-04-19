В эксклюзивном интервью титулованный атлет поведал свою спортивную историю, где был момент с шантажом от наставника. Впервые Сергей Емельянов столкнулся с коррупционными схемами в 2016 году.

Достойно внимания Спорт или отмывание денег: как паралимпийские чемпионы стали жертвами коррупции

Емельянов: Если не хочешь платить 10%, то вписываешь в контракт мою жену

Тренер Загреба сказал Емельянову отдать 10% заработанной суммы. Но тогда Сергей ответил отказом, ведь к этому моменту уже потратил эту сумму. Поэтому отдавать было из ничего. Да и гребец не понял, почему должен был отдавать честно заработанные деньги, ведь перед состязаниями с ним об этом никто не договаривался.

Уже в следующем году Емельянова поставили перед фактом – либо отдает 10%, либо не видать ему стипендии.

На мой взгляд, это чистой воды шантаж. С этого года я начал отдавать 10% за чемпионат мира и Европы. Делал это до 2019 года. Потом тренер сказал мне: "Если не хочешь платить 10%, то вписываешь в контракт мою жену". Конечно, жена наставника получает чуть больше 50% от главного тренера, она становится вторым тренером. Кошелек семьи тогда вдвое увеличивается,

– признался паралимпийский чемпион.

По словам Емельянова, жена Загребы оказалась не квалифицированной тренершей, хотя имела диплом, но даже не знает элементарных вещей в гребле. Она ни разу не сидела в байдарке, никогда не занималась греблей, поэтому даже не появлялась на тренировках.

Жена и сын тренера ездили на сборы за государственные средства

Вместо этого получала зарплату, премии, которые тратила на походы по магазинам. Вместе с Загребой и его женой на тренировочное собрание ездил еще и их сын. Конечно, все они ездили за государственные средства. Но это тренировочное собрание было для них не работой, а отдыхом.

Жена и сын главного тренера получали суточные, зарплату, а еще получают стипендию за паралимпийку. Для них наше собрание было отдыхом: ездили по магазинам, их жизнь была настоящим кайфом. В 2018-м у Испании был момент, когда жена тренера купила сумочку от "Valentino". Все же понимали, сколько она стоит и за чьи деньги была куплена,

– ответил Емельянов.

Сергей Емельянов рассказал, какую премию получила супруга наставника на момент Токио. А это, на секундочку, 2 миллиона 216 тысяч гривен.

Обратите внимание! Паралимпийский комитет шокирован такими словами Емельянова в сторону Загребы. Сергей же просто рассказал свою историю, поразившую все сознательное украинское общество. Паралимпийские чиновники в Украине обесценили все достижения Сергея после одной публикации в фейсбуке. Больше об истории топового паралимпийца Емельянова читайте на сайте 24 канала.