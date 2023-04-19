В ексклюзивному інтерв'ю титулований атлет розповів свою спортивну історію, де був момент зі шантажем від наставника. Вперше Сергій Ємельянов зіткнувся із корупційними схемами у 2016-му році.

Варте уваги Спорт чи відмивання грошей: як паралімпійські чемпіони стали жертвами корупції

Ємельянов: Якщо не хочеш платити 10%, то вписуєш у контракті мою дружину

Тренер Загреба сказав Ємельянову віддати 10% від заробленої суми. Але тоді Сергій відповів відмовою, адже на цей момент вже витратив цю суму. Тому віддавати було з нічого. Та й веслувальник не зрозумів, чому повинен був віддавати чесно зароблені гроші, адже перед змаганнями з ним про це ніхто не домовлявся.

Вже наступного року Ємельянова поставили перед фактом – або віддає 10%, або не бачити йому стипендії.

На мою думку, це чистої води шантаж. З того року я почав віддавати 10% за чемпіонат світу та Європи. Робив це до 2019 року. Потім тренер сказав мені: "Якщо не хочеш платити 10%, то вписуєш у контракті мою дружину". Звичайно, дружина наставника отримує трохи більше, ніж 50% від головного тренера, вона стає другим тренером. Гаманець сім'ї тоді вдвічі збільшується,

– зізнався паралімпійський чемпіон.

За словами Ємельянова, дружина Загреби виявилась геть не кваліфікованою тренеркою, хоча мала диплом, але навіть не знає елементарних речей у веслуванні. Вона жодного разу не сиділа в байдарці, ніколи не займалась веслуванням, тому навіть не з'являлась на тренуваннях.

Дружина та син тренера їздили на збори за державний кошт

Натомість отримувала зарплату, премії, які витрачала на походи по магазинах. Разом із Загребою та його дружиною на тренувальні збори їздив ще й їх син. Звісно, усі вони їздили за державний кошт. Але ці тренувальні збори були для них не роботою, а відпочинком.

Дружина та син головного тренера отримували добові, зарплату, а ще вона отримує стипендію за паралімпійку. Для них наші збори були відпочинком: їздили по магазинах, їхнє життя було справжнім кайфом. У 2018-му в Іспанії був момент, коли дружина тренера купила сумочку від "Valentino". Усі ж розуміли, скільки вона коштує та за чиї гроші була куплена,

– відповів Ємельянов.

Сергій Ємельянов розповів, яку премію отримала дружина наставника на момент Токіо. А це, на секундочку, аж 2 мільйони 216 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Паралімпійський комітет шокований такими словами Ємельянова у бік Загреби. Сергій ж просто розповів свою історію, яка вразила усе свідоме українське суспільство. Паралімпійські чиновники в Україні знецінили усі здобутки Сергія після однієї публікації у фейсбуці. Більше про історію топового паралімпійця Ємельянова читайте на сайті 24 Каналу.