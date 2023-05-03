Украинец Деревянченко встретится с небитым экс-чемпионом мира: когда и где состоится бой

Украинский боксер Сергей Деревянченко получил следующий вызов. Уроженец Крыма в первый месяц лета встретится с мексиканцем Хайме Мунгия.

37-летний украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко не собирается вешать перчатки на гвоздь. Уже в следующем месяце украинца ждет тяжелое испытание в лице экс-чемпиона мира Хайме Мунгия из Мексики.

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Новый вызов Деревянченко

Соперник украинца на профессиональном ринге до сих пор не знает горечи поражений. Мексиканец одержал 41 победу в 41 поединке, в том числе 33 нокаутом. Ранее он владел титулом чемпиона мира по версии WBO.

Бой Деревянченко – Мунгия состоится 10 июня на Toyota Arena в Онтарио, Калифорния.

Последние поединки Деревянченко

Напомним, что Сергей Деревянченко победно вернулся на ринг после трех поражений подряд.

Летом прошлого года украинец победил американца Джошуа Конли единогласным решением судей.

Украинец дебютировал на профи-ринге в 2014 году. За это время он провел 18 боев, в которых одержал 14 побед, а еще в 4 потерпел поражение.

Ранее мы сообщали, что чемпион Европы EBU и International WBO в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титулов летом. Однако фамилия соперника и точная дата поединка пока неизвестны.