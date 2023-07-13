Будто Лобода покусала: как "маленькие люди" в НОК встали на защиту Бубки, торгующего с врагами

Состоялось заседание Комиссии атлетов национального олимпийского комитета. Одной из главных тем обсуждения стало расследование BIHUS.Info по Сергею Бубке.

Накануне вышло громкое расследование Bihus.Info, в котором говорится, что Сергей Бубка имеет тесные отношения с оккупантами. Поэтому на заседании комитета подняли этот вопрос, одним из главных инициаторов выступил скелетонист Владислав Гераскевич, который ранее отметил, что долгое время от НОК и Минспорта Украины нет никакой реакции и так не должно быть.

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На заседании нашлось место защитникам Бубки

Член Исполкома НОК Украины Нина Уманец на встрече прокомментировала расследование, в котором говорится, что Сергей Бубка ведет бизнес с оккупантами во время полномасштабной войны. Как и в случае с Павелко, во всем виноват российский след, пытающийся осквернить репутацию наших честных и порядочных чиновников.

Скажите мне, пожалуйста, запрещено иметь частный дом? Запрещено ли иметь одну, две или три квартиры? Зачем все это было? Притянули его тоже туда (о бизнесе на оккупированных территориях – прим.). Сергей Назарович Бубка подал заявление в суд, пусть суд с этим разбирается. А мы, со своей стороны, не имеем права этого делать, чтобы не терять авторитет на международной арене. Потому что я более чем уверена, что это заказная вся штука, за которую заплачены деньги. И я так думаю, что эти люди, которые это готовили, делают специально с Россией это все. И кто на это дело работает – интересно знать. Догадываюсь, но думаю, что в ближайшее время узнаем,

– заявила бывшая гребчиха.

Речь идет об иске в суд, в котором Бубка собирается защищать свою честь. Подробнее здесь

После этого она обратилась к коллегам с месседжами о маленьких людях, которые ничего не могут решить. Светлана Лобода точно бы заценила такие нарративы:

"Уважаемые коллеги. Вы уже более-менее взрослые люди. Вы хорошо владеете той информацией, которая пишется о Сергее Назаровиче на российских пабликах. Сколько я помню, России никогда не давало покоя то, что у нас такой выдающийся спортсмен. Тем более что он может претендовать на какие-либо должности в МОК, всегда им стояло поперек горла, давайте мы еще возьмем и обсерем его у себя по полной программе, не имея официальных документов и не имея решения суда. Кто мы такие, что мы будем брать и разбираться? Кто мы такие"

Также звучали призывы быть более ограниченными и не думать глобально

Другая член НОК Украины Анастасия Коженкова на заседании набросилась на Владислава Гераскевича, который был главным инициатором рассмотрения вопросов связанных с Сергеем Бубкой и призвал лишить Бубку членства в НОК. Она также в лучших традициях призвала быть маленьким и тихим человеком и не лезть не в свои дела, а все решат большие дяди, по крайней мере, так это выглядело.

Если Вадим Маркович Гутцайт до сих пор ничего не сказал и не сделал никаких откровенных, эмоциональных, не эмоциональных, [заявлений]. Он нас собрал, он сегодня с нами поговорил, он об этом ничего не сказал. Я не знаю (обращается к Владиславу Гераскевичу – прим.), какие у тебя отношения с Сергеем Назаровичем Бубкой, что он тебе сделал, где он тебе насрал, но сейчас комиссия собралась по другим вопросам. Меня очень злит, что ты немножко лезешь туда, куда тебе не надо. У нас есть свои обязанности как атлетов. Ты можешь смеяться, не смеяться, мне все равно. Но есть кое-что то, что мы должны делать. Да, у нас есть там много всего, разных законов. Сейчас нашли какое-нибудь, чтобы отвлечь от общей массы. Почему? Потому что россияне хотят нам навалять – они наваливают. Ты немного думай не так глобально,

– сказала Коженкова.

Сам Гераскевич назвал это заседание "театром абсурда". И дал свой вывод по результатам встречи:

"Вопрос о бизнесе члена НОК Украины с оккупантами и связанный с этим вред Украине не является важным вопросом для команды Комиссии атлетов НОК Украины. Тем не менее, в конце заседания мне удалось внести на голосование предложение отправить ходатайство на Исполком и Ассамблею НОК Украины относительно прекращение членства г-на Бубки в НОК Украины. Результаты голосования получились очень красноречивыми: 1 голос (мой) был за то, чтобы отправить подобное ходатайство, все остальные члены Комиссии воздержались или были против".

Украинский скелетонист отметил, что к расследованию приковано внимание всего мира, а наш НОК в очередной раз пытается замолчать ситуацию и это плохо влияет на репутацию украинского спорта и никак не способствует отстранению российских и белорусских атлетов от международных соревнований, о которых так любят говорить наши чиновники. Когда "главный олимпиец страны" ведет бизнес на оккупированных территориях – это точно дискредитирует.

Уважаемые представители различных комиссий НОК Украины и других спортивных организаций, если это не ваше дело, это не ваша страна. За налоги, которые компании Бубки платят оккупантам, запускаются ракеты по Украине, то есть по Вам и Вашим близким. Вот почему это касается каждого. НОК Украины уже сегодня несет репутационные потери из-за этого расследования (что недопустимо согласно уставу НОК пункта 4.2.6, и именно за это пунктом 3.14.2 предусмотрено лишение членства НОК Украины), которое до сих пор никто не опровергает. Доверие к украинскому спорту падает, в результате чего объемы гуманитарной и другой помощи тоже будут уменьшаться. Позиция "моя хата с краю" недопустима, потому что цена такой позиции очень велика. Точно не за Ваше безразличие отдали жизнь на поле боя почти 300 представителей украинского спорта,

– подытожил Гераскевич.

Как видим, в нашем НОК еще хватает советщины, пытающейся подавить амбициозных и готовых бороться за справедливость и пропагандирует путь маленького человека. Что ж, это эволюция государства, обязательно пройдём и это.