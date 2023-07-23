Отправил соперника "отдыхать": Богачук эффектно защитил титул чемпиона – видео нокаута

Украинский боксер Сергей Богачук одержал очередную победу нокаутом. "Жертвой" чемпиона WBC Continental Americas стал африканец Патрик Аллоти.

В ночь с 22 на 23 июля в городе Санта-Инез (штат Калифорния) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой чемпиона Континентальной Америки по версии WBC в первом среднем весе Сергея Богачука и экс-претендента на титул Патрика Аллоти из Ганы. Для уроженца Винницы это была вторая защита титула, пишет 24 Канал.

Читайте также Украинский "Терминатор" досрочно финишировал бойца из Никарагуа

Уложил африканца в первом раунде

Украинский нокаутер не стал откладывать дело в долгий ящик и решил вопрос с победителем поединка уже в первом раунде. Сергей прижал африканца к канатам, не оставив ему вариантов.

Аллоти пропустил правый хук в челюсть, после которого очутился на канвасе лицом вниз. Впрочем, ганец мгновенно поднялся на ноги, чтобы продолжить поединок. Однако арбитр решил, что Патрик уже получил свое и остановил бок. Для победы Сергею хватило 2,5 минуты.

Смотрите видео нокаута в поединке Богачук – Аллоте