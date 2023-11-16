Путь к чемпионству: украинский боксер подерется за временный титул WBC

Сергей Богачук проведет бой против американца Себастьяна Фундоры. На кону будет стоять временный титул WBC в первом среднем весе.

Чемпион WBC Continental Americas в первом среднем весе Сергей Богачук узнал своего следующего соперника. 28-летний украинский боксер подерется с американцем Себастьяном Фундорой.

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На кону будет стоять титул временного чемпиона WBC в первом среднем весе, который откроет его владельцу дорогу к бою за основной титул Мирового боксерского совета в дивизионе.

Богачук, как и Фундора, проиграл только один бой

Стоит отметить, что Богачук занимает второе место в рейтинге первого среднего веса по версии WBC. Его соперник Себастьян Фундора – пятый в этом списке.

, что Богачук одержал на профессиональном ринге 23 победы, все – нокаутом. Однако, к сожалению, в пассиве Сергея есть одно поражение от американца Брэндона Адамса.

Себастьян Фундора выиграл 20 поединков, из них 13 досрочно. Еще по одной схватке 25-летнего американца завершились его поражением и ничьей.