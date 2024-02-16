Покорители больших волн: серфинг признан олимпийским спортом в Украине

В январе этого года Министерство молодежи и спорта в Украине признало серфинг официальным олимпийским видом спорта. Это важнейшее событие, которое открывает новые двери для наших атлетов.

До полномасштабного вторжения наши атлеты активно раскатывали волны Черного моря и проводили Украинские чемпионаты по серфингу в Одессе. Первые такие соревнования прошли в 2018 году. Последний чемпионат Украины по серфингу прошел 6-7 мая 2023 года в Пенише, Португалия, передает 24 Канал.

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Теперь в Украине будут больше знать и слышать о серфинге

Такое признание позволит поднять статус и популярность серфинга в Украине, привлекать больше детей к этому спорту, получать финансирование от государства для участия нашей сборной в международных соревнованиях, получать спортивные разряды для спортсменов,

– комментирует президент Украинской Федерации серфинга Василий Кордыш.



Победитель украинских соревнований по серфингу Марк Ткаченко / Фото предоставлено 24 Каналу

С 2020 года серфинг является олимпийским видом спорта. Украинская национальная сборная по серфингу выступает на международных соревнованиях с 2021 года. Сейчас наша сборная готовится к чемпионату мира, который пройдет уже 22 февраля 2 2 марта в Пуэрто-Рико. Это будет последний отборочный этап для участия в Олимпиаде 2024, которая состоится во Французской Полинезии на известной волне Чупу.



Сборная Украины по серфингу на международных соревнованиях, Эль Сальвадор / Фото предоставлено 24 Каналу

Следить за выступлениями наших атлетов на Международной арене можно в инстаграм аккаунте Украинской федерации серфинга – www.instagram.com/usfsurf.

Серфинг – олимпийский вид спорта в Украине / Фото предоставлены 24 Каналу