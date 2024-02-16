До повномасштабного вторгнення наші атлети активно розкатували хвилі Чорного моря та проводили Українські чемпіонати з серфінгу в Одесі. Перші такі змагання пройшли у 2018 році. Останній чемпіонат України з серфінгу пройшов 6-7 травня 2023 року у Пеніше, Португалія, передає 24 Канал.

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Тепер в Україні будуть більше знати та чути про серфінг

Таке визнання дозволить підняти статус та популярність серфінгу в Україні, залучати більше дітей до цього спорту, отримувати фінансування від держави для участі нашої збірної у міжнародних змаганнях, отримувати спортивні розряди для спортсменів,

– коментує президент Української Федерації серфінгу Василь Кордиш.



Переможець українських змагань з серфінгу Марк Ткаченко / Фото надане 24 Каналу

З 2020 року серфінг являється олімпійським видом спорту. Українська національна збірна з серфінгу виступає на міжнародних змаганнях з 2021 року. Наразі наша збірна готується до чемпіонату світу, який пройде вже 22 лютого 2 2 березня в Пуерто-Ріко. Це буде останній відбірковий етап для участі в Олімпіаді 2024 року, яка відбудеться у Французькій Полінезії на відомій хвилі Чупу.



Збірна України з серфінгу на міжнародних змаганнях, Ель Сальвадор / Фото надане 24 Каналу

Слідкувати за виступами наших атлетів на Міжнародній арені можна в інстаграм акаунті Української федерації серфінгу – www.instagram.com/usfsurf.

Серфінг – олімпійський вид спорту в Україні / Фото надані 24 Каналу