Уильямс снялась в проморолике к сериалу "Аватар: Легенда об Аанге": видео от Netflix

Серена Уильямс помогает рекламировать фильм "Аватар: Легенда об Аанге". Она снялась в промо к сериалу.

Легендарная теннисистка Серена Уильямс появилась в промо-ролике к сериалу "Аватар: Легенда об Аанге". Он выйдет в этом месяце, пишет 24 Канал.

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Роль Серены в ролике

Стоит отметить, что Серена Уильямс-младшая озвучивала небольшую роль в оригинальном мультсериале 2005 года, и это стало основой для нового проекта.

После US Open 2022 Серена завершила свою теннисную карьеру.

Смотрите видео с участием теннисистки

Что известно о легендарной теннисистке

Теннисистка с впечатляющими достижениями, превосходящими многих других, Серена Уильямс отмечается своим уникальным вкладом в мир тенниса.

За свою карьеру она получила 23 одиночных титула на турнирах большого шлема. Также стоит отметить ее успехи в парном разряде, где она выигрывала 14 турниров в компании со своей сестрой Винус.

В 2012 году Уильямс получила свое первое олимпийское "золото" в Лондоне, а с Винус она также разделяет три другие престижные медали. Также стоит напомнить ее лидерство в мировом рейтинге WTA, которое она впервые получила в 2002 году. По количеству недель на первом месте рейтинга, Серена занимает третью позицию в истории.

Ее последним выступлением стал для нее US Open, где она выходила на корт шесть раз как победительница.

