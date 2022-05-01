Середняк Серии А продолжает "охотиться" на Довбика

Итальянское Торино остается фаворитом в списке клубов, желающих оформить переход лучшего бомбардира УПЛ. Артем Довбик продолжает входить в трансферные планы середняка Серии А.

Интерес сохраняется

Война поставила на паузу футбол в Украине, но это не мешает продолжать интересоваться украинскими футболистами. Торино внимательно следит за забивным форвардом, окончившим первую часть сезона в статусе лучшего бомбардира лиги.

Интересно увидеть В разрушенной Бородянке впервые после оккупации состоялся матч с участием ветеранов Динамо

Днепровский клуб может получить предложение от Торино летом 2022 года. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик. Все зависит от того, насколько долго в Украине затянется война, которая может роковым образом повлиять на новый сезон. Ведь нынешний сезон уже досрочно окончен.

Пока Довбик тренируется и играет в футболке Динамо. Форвард присоединился к киевлянам, чтобы получить игровую практику в благотворительных поединках. После чего футболист вместе с динамовцами отправится в расположение сборной Украины, за которую сыграет против Шотландии.

. Довбика с Днепром-1 связывает контракт, рассчитанный до конца 2024 года. По данным Transfermarkt , его стоимость оценена в 5 миллионов евро. Однако клуб точно захочет выручить за забивного нападающего не менее 15 миллионов.

Торино – середняк Серии А, после 34-х сыгранных матчей клуб идет 11-м в таблице, имея в своем активе 44 очка.

Статистика Довбика в первой части сезона