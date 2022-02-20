Серебряный призер Олимпиады-2022 Абраменко назвал свою мечту на ближайшее время

Украина получила всего одну награду на Олимпиаде в Пекине. Автором "серебра" стал фристайлист Александр Абраменко.

Абраменко о дальнейших планах

В суперфинале по лыжной акробатике украинский фристайлист выполнил тройное сальто с пятью винтами и получил за этот скачок 116.50 баллов.

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Я давно хочу построить зал для занятий фристайлом, поэтому надеюсь, что у меня это получится. Учредить школу в Киеве, потому что там еще нет отделения фристайла. Вот это моя мечта на будущее,

– сказал фристайлист.

Ранее Абраменко уже заявлял, что хочет открыть школу фристайла и передавать свой опыт и мастерство юным спортсменам. Также спортсмен надеется, что после Игр-2022 в Украине появится спортивная база для фристайлистов.

Александр Абраменко: что известно о спортсмене