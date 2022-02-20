Серебряный призер Олимпиады-2022 Абраменко назвал свою мечту на ближайшее время
Украина получила всего одну награду на Олимпиаде в Пекине. Автором "серебра" стал фристайлист Александр Абраменко.
Абраменко о дальнейших планах
В суперфинале по лыжной акробатике украинский фристайлист выполнил тройное сальто с пятью винтами и получил за этот скачок 116.50 баллов.
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Я давно хочу построить зал для занятий фристайлом, поэтому надеюсь, что у меня это получится. Учредить школу в Киеве, потому что там еще нет отделения фристайла. Вот это моя мечта на будущее,
– сказал фристайлист.
Ранее Абраменко уже заявлял, что хочет открыть школу фристайла и передавать свой опыт и мастерство юным спортсменам. Также спортсмен надеется, что после Игр-2022 в Украине появится спортивная база для фристайлистов.
Александр Абраменко: что известно о спортсмене
- На Олимпаде-2018 Абраменко завоевал золотую награду. Эта медаль была единственной для Украины на Играх-2018.
- На Играх-2022 Александр получил серебро. Сейчас эта награда единственная для Украины.
- Александр стал самым успешным украинским олимпийцем и вторым мультимедалистом в истории на Зимних Олимпиадах.
- До этой Олимпиады только одной спортсменке удавалось получить две медали на Зимних Играх. Биатлонистка Вита Семеренко выиграла золото и бронзу на Олимпиаде-2014.