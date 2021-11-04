Сердце "канонира": тренер Тоттенхэма выложил курьезную историю с песней фанатов Арсенала – видео

Не успел Антонио Конте возглавить Тоттенхэм, как попал в курьезную ситуацию. Тренер в соцсетях ошибся, выложив сториз с песней их соперника в АПЛ – лондонского Арсенала.

Эпический ляп года

52-летний итальянский специалист только 2 ноября возглавил тренерский мостик английского Тоттенхэма. Антонио Конте на эмоциях случайно выложил сториз на своей странице в инстаграме, которое вызвало возмущение со стороны фанатов "шпор".

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Наставник распространил сториз, в которой слышна песня болельщиков лондонского Арсенала: "Канониры" – самая величественная команда, которую когда-либо видел свет".

Кажется, тренер не слишком вслушивался в слова песни, что даже опубликовал ее в соцсети. Конечно, Конте мог быстро удалить сториз, но футбольные фанаты мгновенно сохранили себе такую ​​историю и распространили ее в других соцсетях. Теперь Антонио нужно будет исправлять ошибку перед фанатами Тоттенхэма уже не в интернете, а игрой команды на футбольном поле.

Курьезный ляп Конте: видео

Конте был приглашен для того, чтобы улучшить ситуацию "шпор" в этом сезоне. После 10 туров команда идет на 9-м месте в таблице АПЛ, в ее активе 15 пунктов.