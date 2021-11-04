Сердце "канонира": тренер Тоттенхэма выложил курьезную историю с песней фанатов Арсенала – видео
Источник:24 канал
Не успел Антонио Конте возглавить Тоттенхэм, как попал в курьезную ситуацию. Тренер в соцсетях ошибся, выложив сториз с песней их соперника в АПЛ – лондонского Арсенала.
Эпический ляп года
52-летний итальянский специалист только 2 ноября возглавил тренерский мостик английского Тоттенхэма. Антонио Конте на эмоциях случайно выложил сториз на своей странице в инстаграме, которое вызвало возмущение со стороны фанатов "шпор".
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Наставник распространил сториз, в которой слышна песня болельщиков лондонского Арсенала: "Канониры" – самая величественная команда, которую когда-либо видел свет".
Кажется, тренер не слишком вслушивался в слова песни, что даже опубликовал ее в соцсети. Конечно, Конте мог быстро удалить сториз, но футбольные фанаты мгновенно сохранили себе такую историю и распространили ее в других соцсетях. Теперь Антонио нужно будет исправлять ошибку перед фанатами Тоттенхэма уже не в интернете, а игрой команды на футбольном поле.
Курьезный ляп Конте: видео
Конте был приглашен для того, чтобы улучшить ситуацию "шпор" в этом сезоне. После 10 туров команда идет на 9-м месте в таблице АПЛ, в ее активе 15 пунктов.
- Дебют итальянского тренера на посту главного наставника Тоттенхэма в официальном матче состоится уже 4 ноября. "Шпоры" дома принимают Витессе в рамках четвертого тура группового раунда Лиги конференций. Дела английской команды в еврокубках тоже не самые лучшие. Тоттенхэм с четырьмя очками занимает 3 позицию в группе G.