Двойной триумф Украины: Сербин выиграл "золото", а Чуфаров "бронзу" Паралимпиады-2024

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпиаде-2024 состоялось 8 финалов по плаванию. В одном из них соревновались два представителя Украины Даниил Чуфаров и Михаил Сербин.

Украинские параплавцы приняли участие в заплыве на дистанции 100 метров на спине в классе S11. Даниил Чуфаров и Михаил Сербин успешно преодолели квалификацию, пишет 24 канал.

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Михаил Сербин завоевал "золото" медаль на Паралимпиаде-2024

По итогам квалификационного заплыва украинцы попали в финальный заплыв. Чуфаров показал второй результат, а Сербин – четвертый.

В финальном заплыве Сербин был первым на финише. Он стал обладателем золотой медали. Более того, 20-летний пловец установил мировой рекорд на 100 метров на спине. Михайло показав час – 1:05.84.

Чуфаров завершил дистанцию с третьим результатом. Украинский пловец получил бронзовую медаль.

Результаты заплыва на 100 метров на спине / Скриншот с официального сайта Паралимпиады

Справка. Михаил Сербин завоевал свою первую золотую медаль на Играх. В Токио-2020 украинец был серебряным призером. Даниил Чуфаров имеет в своем активе два "серебра" и три бронзовых медали Паралимпиад. В 2008 и в 2012 годах он был серебряным и бронзовым призером, а еще одну "бронзу" получил на Паралимпиаде-2016.

Золотая медаль Сербина стала третьей для Украины на Паралимпиаде. Первую награду высшего сорта выиграл Александр Комаров, а вторую легкоатлетка Оксана Зубковская.

Отметим, что медали в плавании на Паралимпиаде-2024 завоевали также Александр Комаров, Ирина Пойда, Анна Гонтарь, Антон Коль, Ярослав Денисенко, Андрей Трусов, Евгений Богодайко, Марина Поддубная и Анна Стеценко.