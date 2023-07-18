Союзница России пригласила воспитанников Динамо на собрание: киевляне отличились патриотизмом

Три дня назад (15 июля) появилась информация о том, что Сербия организует спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола киевского Динамо. Правительство покроет все расходы киевлян.

В столичном клубе уже выступили с официальным заявлением по этой информации. В Динамо Киев отказались от приглашения и рассказали, почему воспитанники Академии не отправятся на сборы в Сербию.

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Отклонили приглашение партнера России

Пресс-служба киевлян заявила, что причина достаточно ясна, ведь Сербия является важным партнером России даже во время полномасштабной войны в Украине.

Об этом свидетельствует даже то, что сербский клуб Црвена Звезда участвовал в товарищеском турнире на "болотах". Сербы 4 июля обыграли Зенит 2:1, в тренерский штаб которого входит предатель Украины из Луцка Анатолий Тимощук.

Пока наша страна находится в состоянии войны, принцип "спорт вне политики" для нас не работает. В свою очередь руководство ФК Динамо (Киев) сделает все возможное, чтобы все возрастные группы нашей Академии прошли полноценную подготовку к предстоящему сезону.

– говорится в заявлении. Первая команда Динамо готовится к своему стартовому матчу УПЛ против Миная, который состоится уже 30 июля. 18 июля киевляне представили новые комплекты формы на сезон-2023/2024. "Бело-синие" решили не изменять классике.

В ноябре 2022 года Црвена Звезда уже играла против этого российского клуба. Этот поединок закончился в пользу хозяев 3:1. Однако хуже всего было на болельщике. На трибунах стадиона присутствовали баннеры с символами "V" и "Z", которые оккупанты отмечают на своей технике, которая едет на войну в Украине. Не обошлось без братских лозунгов "Русские и сербы – братья навеки".