Сербия угрожает сняться с Евро-2024 из-за оскорбительных кричалок фанатов о войне в Югославии

Федерация футбола Сербии требует наказаний Хорватии и Албании из-за поведения фанатов. При этом свои же болельщики не чураются открыто поддерживать террористов.

В среду, 19 июня, в Германии прошли три матча Евро-2024. В одном из них состоялось балканское дерби, в котором Хорватия противостояла Албании.

Следите с нами Балканское дерби на Евро: онлайн-трансляция матча Словения – Сербия

Сербы требуют наказаний

Во время игры фанаты обеих команд отметились скандальным поведением. Во втором тайме болельщики начали активно скандировать кричалку "Убей, убей, убил серба".

Эти слова были политической отсылкой к событиям войны в Югославии. Поведение фанатов возмутило федерацию футбола Сербии. Ее генсек Йован Шурбатович требует от УЕФА серьезных наказаний и даже угрожает снятием команды с Евро-2024.

То, что произошло, является скандалом. Мы будем просить УЕФА о санкциях, даже ценой отказа от продолжения соревнований. Мы будем просить УЕФА наказать федерации обеих команд. Мы не хотим участвовать в этом. Если УЕФА их не накажет, мы подумаем, как быть дальше. Нас наказывали за случаи, когда наши болельщики вели себя намного лучше. Мы, сербы, джентльмены, у нас открытое сердце,

– заявил Йован Шурбатович.

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Напомним, что в матче первого тура между Сербией и Англией фанаты балканцев вывесили флаг России на трибунах. Он является запрещенным в Германии из-за нападения россиян на Украину.

К слову, тот матч сербы минимально проиграли Англии. Свой следующий матч команда Драгана Стойковича проведет уже сегодня, 20 июня. Соперником станет сборная Словении.