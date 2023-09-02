Дубль украинца спас Сент-Джонстон от поражения в матче чемпионата Шотландии: видео голов
Украинский полузащитник шотландского Сент-Джонстона Максим Кучерявый открыл счет своим голам в элитном дивизионе. Уроженец Киева стал героем поединка против Данди Юнайтед.
Сент-Джонстон – Данди Юнайтед 2:2
Голы: Кучерявый, 82, 90+6 – Тиффони, 35, Лейми, 58
В субботу, 2 сентября, в Шотландской Премьер-лиге состоялся матч 4-го тура между командами Сент-Джонстон и Данди Юнайтед. Хавбек хозяев поля Максим Кучерявый начал игру со скамейки запасных, пишет 24 Канал.
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Дебютные голы Кучерявого в элите
В первом тайме гости повели в счете – результативным ударом отличился Скотт Тиффони. После перерыва игроки Данди удвоили свое преимущество. Гол на свой счет записал центрбэк Рики Лейми.
Совершить камбек Сент-Джонстону помог Максим Кучерявый, появившийся на поле в начале второго тайма. На 82-й минуте поединка украинский хавбек сократил отставание. А на 6-й компенсированной минуте Максим спас свою команду от поражения, оформив дубль.
Кстати, Кучерявый впервые отличился результативными ударами в элитном дивизионе и сразу оформил дубль.
Видеообзор матча Сент-Джонстон – Данди Юнайтед
Что известно о Максиме Кучерявом
- Хавбек Сент-Джонстон родился в Киеве, где начал заниматься футболом в ДЮСШ-15.
- В январе 2021 года Кучерявый подписал контракт с шотландским Сент-Джонстоном.
- Сначала украинец набирался опыта во второй команде "святых" и немного поездил по арендах.
- Свой дебютный сезон в элитном дивизионе Максим провел в прошлом году, но отличиться результативными действиями не смог.
- В нынешнем сезоне Кучерявый впервые забил за Сент-Джонстон, отличившись в матче Кубка лиги. В общей сложности он сыграл за основную команду 15 матчей и забил 3 гола.
- В преддверии молодежного чемпионата Европы-2023 Руслан Ротань вызвал Кучерявого в ряды сборной. За "сине-желтых" Максим сыграл в двух матчах и забил 1 гол.