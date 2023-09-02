Дубль украинца спас Сент-Джонстон от поражения в матче чемпионата Шотландии: видео голов

Украинский полузащитник шотландского Сент-Джонстона Максим Кучерявый открыл счет своим голам в элитном дивизионе. Уроженец Киева стал героем поединка против Данди Юнайтед.

Сент-Джонстон – Данди Юнайтед 2:2

Голы: Кучерявый, 82, 90+6 – Тиффони, 35, Лейми, 58

В субботу, 2 сентября, в Шотландской Премьер-лиге состоялся матч 4-го тура между командами Сент-Джонстон и Данди Юнайтед. Хавбек хозяев поля Максим Кучерявый начал игру со скамейки запасных, пишет 24 Канал.

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Дебютные голы Кучерявого в элите

В первом тайме гости повели в счете – результативным ударом отличился Скотт Тиффони. После перерыва игроки Данди удвоили свое преимущество. Гол на свой счет записал центрбэк Рики Лейми.

Совершить камбек Сент-Джонстону помог Максим Кучерявый, появившийся на поле в начале второго тайма. На 82-й минуте поединка украинский хавбек сократил отставание. А на 6-й компенсированной минуте Максим спас свою команду от поражения, оформив дубль.

Кстати, Кучерявый впервые отличился результативными ударами в элитном дивизионе и сразу оформил дубль.

Видеообзор матча Сент-Джонстон – Данди Юнайтед

Что известно о Максиме Кучерявом