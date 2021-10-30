Сенсационный разгром: Костюк одолела победительницу US Open в четвертьфинале турнира в Румынии

30 октября 2021 , 11:29
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Источник:

24 канал

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в полуфинал турнира серии WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния, обыграв чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану – 6:2, 6:1.

Эмма Радукану – Марта Костюк 0:2 (2:6, 1:6)

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Костюк уверенно приступила к матчу, сразу выиграв чужую подачу. После этого украинка сделала еще один брейк, проиграв сопернице в сете всего два розыгрыша.

Во второй партии Костюк проиграла только один гейм и уверенно выиграла матч, который длился ровно час.

Видео победы Костюк

Следует отметить, что в этом году Радукан сенсационно победил на турнире Большого шлема – US Open.

  • Это третий полуфинал для Костюка в этом сезоне. Ее следующей соперницей станет первая сеяная двукратная победительница турниров серии Большого шлема Симона Халеп. Недавно они играли на турнире в Индиан-Уэллсе и тогда сильнее оказалась румынка (6:7, 1:6).
Автор: Юрій Семенюк