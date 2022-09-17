Сенсационное поражение Баварии, победа Боруссии Д в рурском дерби: результаты 7 тура Бундеслиги
В субботу, 17 сентября, в рамках седьмого тура германской Бундеслиги Бавария на выезде встречалась с Аугсбургом. Дортмундская Боруссия провела дерби с Шальке.
Аугсбург – Бавария 1:0
Гол: Бериша, 59
Подопечные Юлиана Нагельсманна потерпели сенсационное поражение от Аугсбурга в выездном матче Бундеслиги. Поединок закончился со счетом 1:0, пишет 24 канал.
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Для Баварии это уже четвертый матч без побед в Бундеслиге. Такое случилось с мюнхенцами впервые с 2001 года.
Аугсбург до этого дерби проиграл все домашние матчи сезона. Однако в матче с Баварией команда Энрико Маасена издала действительно приличный перформанс.
Единственный гол противостояния забил на 59-й минуте Мергим Бериши.
После этого поражения Бавария опустилась на 4-е место турнирной таблицы с 12 очками. В следующем туре – домашний матч с Байером 30 сентября. Аугсбург занимает 11 место, имея 9 очков. В следующем матче команда Маасена встретится с Шальке.
Боруссия Д – Шальке 1:0
Гол: Мукоко, 79
В другом матче игрового дня Боруссия Дортмунд провела первое в сезоне дерби против Шальке. Для "шмелей" первое Рурское дерби за полтора года показалось настоящим испытанием. Несмотря на игровое преимущество на протяжении всего матча, хозяева долго не могли забить.
В последней 15-минутке у команды хозяев нашелся новый герой – 17-летний Юссуф Мукоко, появившийся на поле незадолго до этого. Юный форвард открыл счет в матче ударом головой после навеса Вольфа.
В итоге Боруссия Д с 15 зачетными баллами возглавила Бундеслигу, а Шальке находится на 12-м месте (6 очков). В следующем туре Боруссия сыграет с Кельном.
Байер – Вердер 1:1
Голы: Демирбай, 57 – Велькович, 82
Штутгарт – Айнтрахт 1:3
Голы: Томаш 79 – Роде 6, Камада 55, Якич 88