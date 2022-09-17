Аугсбург – Баварія 1:0

Гол: Бериша, 59

Підопічні Юліана Нагельсманна зазнали сенсаційної поразки від Аугсбурга у виїзному матчі Бундесліги. Поєдинок закінчився з рахунком 1:0, пише 24 канал.

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Для Баварії це вже четвертий матч поспіль без перемог у Бундеслізі. Таке сталося з мюнхенцями вперше з 2001 року.

Аугсбург до цього дербі програв усі домашні матчі сезону. Однак у матчі з Баварією команда Енріко Маасена видала справді пристойний перфоманс.

Єдиний гол протистояння забив на 59-й хвилині Мергім Беріші.

Після цієї поразки Баварія опустилася на 4 місце турнірної таблиці з 12 очками. У наступному турі – домашній матч з Баєром 30 вересня. Аугсбург посідає 11-те місце, маючи 9 очок. У наступному матчі команда Маасена зустрінеться з Шальке.

Боруссія Д – Шальке 1:0

Гол: Мукоко, 79

У іншому матчі ігрового дня Боруссія Дортмунд провела перше в сезоні дербі проти Шальке. Для "джмелів" перше Рурське дербі за півтора року видалося справжнім випробуванням. Попри ігрову перевагу впродовж всього матчу, господарі довго не могли забити.

В останній 15-хвилинці у команди господарів знайшовся новий герой – 17-річний Юссуф Мукоко, який з'явився на полі незадовго до цього. Юний форвард відкрив рахунок у матчі ударом головою після навісу Вольфа.

У підсумку Борусія Д з 15-ма заліковими балами очолила Бундеслігу, а Шальке перебуває на 12-му місці (6 очок). У наступному турі Боруссія зіграє з Кельном.

Баєр – Вердер 1:1

Голи: Демірбай, 57 – Велькович, 82

Штутгарт – Айнтрахт 1:3

Голи: Томаш 79 – Роде 6, Камада 55, Якич 88