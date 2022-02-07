Сенегал – победитель Кубка Африки: нереализованный пенальти Мане и слезы Салаха

Сенегал и Египет 6 февраля сошлись в финале Кубка Африки. Только в серии пенальти команды определили победителя встречи.

Сенегал – Египет 0:0 (по пен. 4:2)

Нереализованный пенальти: Мане, 7

Полуфинал Кубка Африки легче дался Сенегалу. Сборная уверенно переиграла Буркина-Фасо со счетом 3:1.

Чего не скажешь о Египте. Основное время против Камеруна завершилось нулевой ничьей. Финалист определялся лишь в серии пенальти, где точнее были футболисты Египта – 1:3, пишет 24 канал.

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Уже в начале встречи Сенегал получил прекрасную возможность открыть счет. Футболист Египта сбил соперника в штрафной. Судья немедленно указал на 11 метров. К отметке подошел лидер хозяев Мане, но пробил крайне неудачно. Удар по центру потянул вратарь Египта.

Сборные выдали довольно ровную игру, которая не меняла нули на табло.

Действительно острый момент был аж в конце первой 45-минутки. Салах взял на себя инициативу, вышел на свидание с голкипером, но его выстрел потянул страж ворот Сенегала.

Тайм моментов, но без голов

После отдыха активнее атаковали египтяне, они почти все время угрожали воротам соперника. Тренеры решили освежить игру, сделав ряд замен.

Абдельмонем стал адресатом передачи с фланга, расстрелял головой ворота соперника, но мяч пролетел мимо ворот.

Сенегал получил право на штрафной со среднего расстояния. Но мяч после удара пролетел значительно выше перекладины.



Болельщики Египта / Фото из твитера Кубка Африки

Много фолов было в исполнении обоих сборных, которые постоянно сбивали темп игры. Лишь в последние минуты второго тайма сенегальцы начали больше контролировать мяч.

Дьенг замкнул прострел с фланга, но мяч снова пролетел мимо владений Египта.

Команды не смогли определить победителя в основное время и перевели игру в овертаймы. На 92-й минуте Дьент прорвался сквозь оборону, но с его выстрелом справился голкипер.

За пять минут до завершения первого дополнительного тайма Сенегал создал два момента. Все тот же активный Дьенг лучше всего сыграл на втором этаже после подачи. Однако вратарь соперника в невероятном сейве парировал выстрел.

Мане тоже пробил головой из угла, но на этот раз мяч пролетел выше ворот.

Футбольная фортуна

В первой дополнительной 15-минутке команды снова не смогли размочить нули на табло. Вратари творили в рамке ворот что-то невероятное, сейвы были на любой вкус.

Победитель Кубка Африки определился лишь в серии пенальти, где более меткими были сенегальцы. Победную точку в матче поставил Мане, реабилитировавшийся за нереализованный пенальти в начале встречи. В итоге по 11-метровым – 4:2.