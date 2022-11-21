Фавориты одолели африканцев: Нидерланды вырвали победу над Сенегалом на Мундиале-2022

В Дохе состоялся матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022 года, в котором сыграли сборные Сенегала и Нидерландов. "Оранжевые" одолеть африканскую команду благодаря голам Гакпо и Классена.

Сенегал – Нидерланды 0:2

Гол: Гакпо, 85, Классен, 90+9

Без Садио Мане, не поехавшего на международный форум в Катар из-за травмы колена, от сборной Сенегала мало кто ожидал хорошей игры против национальной команды Нидерландов.

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Букмереры были уверены в победе команды Луи ван Гала, однако на практике оказалось, что сенегальцы ничем не уступали более титулованным соперникам. Многократно африканцы создавали опасные моменты, от гола Нидерланды несколько раз спасал Андрис Нопперт.

Лишь на 83-й минуте, когда казалось, что все идет к нулевой ничьей, сборной Нидерландов удалось переломить ход поединка, забив победные мячи. Сначала Гакпо отличился после паса де Йонга.

Видео гола Гакпо

А на 9-й компенсированной ко второму тайму минуте, когда Сенегал пытался отыграться, Нидерланды забили второй гол. Классен удачно сыграл на добивании, заставив Менди второй раз доставать мяч из сетки.

Видео гола Классена

Победа позволила Нидерландам закрепиться в топ-2 в турнирной таблице группы А вместе с Эквадором. Именно с ним подопечные Ван Гала проведут следующий поединок, а Сенегал сыграет против Катара.