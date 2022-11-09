Сенегал надеется на чудо: Мане получил травму в преддверии старта ЧМ-2022

Бавария 8 ноября сокрушила Вердер в 14-м туре немецкой Бундеслиги. Однако не только положительные эмоции этого матча получили мюнхенцы.

Уже с первых секунд Садио Мане повел Баварию вперед. Стартовая активность принесла свой результат – 1:0 благодаря голу Джамала Мусиалы, пишет 24 канал.

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Шесть голов от Баварии и проблемы Мане

Вердер быстро сравнял счет в матче 1:.

На 15-й минуте Мане присел на футбольное поле, держась за колено. Сенегальский вингер попытался продолжить игру, но не смог.

Уже через пять минут Юлиан Нагельсманн вынужден был посадить своего лидера на скамейку запасных. Вместо него на поле появился Лерой Сане.

После чего пять мячей влетело в ворота Вердера. Бавария разгромила соперника со счётом 6:1. Мюнхенцы укрепили свое лидерство в турнирной таблице Бундеслиги – 31 балл против 27 у второго Фрайбурга. Но соперник еще не сыграл свой поединок 14-го тура.

Мане получил травму за 11 дней до начала чемпионата мира-2022. Напомним, что Мане в случае ухода от серьезного повреждения поедет в Катар в составе сборной Сенегала. В групповом раунде национальная команда Садио сыграет против хозяина турнира Катара, Нидерландов и Эквадора.

Мане только в июле 2022 стал игроком Баварии и сразу заработал место в основе. За мюнхенский клуб провел 23 поединка, в которых наколотил 11 голов и сделал 4 ассиста.