"Главное, что он выходит с флагом Украины": легендарный боксер поздравил Ломаченко с победой

Вячеслав Сенченко считает, что победа Василия Ломаченко над Джорджем Камбососом является важной для Украины. Несмотря на непонятную позицию Ломаченко относительно войны, он представляет Украину завернувшись после боя в сине-желтый флаг.

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко, который сейчас успешно работает тренером, отреагировал на победу украинца Василия Ломаченко над бывшим абсолютным чемпионом в легком весе Джорджем Камбососом.

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Сенченко о победе Ломаченко

Василий Ломаченко победил Джорджа Камбососа техническим нокаутом в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.

"Поздравляю Украину с новым чемпионом мира. Мое впечатление – крутой и яркий бой. Василий подошел к поединку в хорошей форме. Не скажу, что, пожалуй, это была его лучшая форма, но он был в классной форме.

Да, конечно мне, как и всем украинцам, хотелось бы услышать от чемпиона слова поддержки Украины. Ну, возможно, он, как говорит Алина Шатерникова, много помогает, поэтому, возможно, его личное отношение – это помощь делом, а не словом. Как бы там ни было, он украинец и выходит с флагом Украины, поэтому я поздравляю его с победой", – сказал Сенченко.

Напомним, это 18-я победа Ломаченко на профи-ринге при трех поражениях. Василий завоевал вакантный пояс IBF в легком весе.