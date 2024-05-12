Колишній чемпіон світу В’ячеслав Сенченко, який наразі успішно працює тренером, відреагував на перемогу українця Василя Ломаченка над колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом.

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Сенченко про перемогу Ломаченка

Василь Ломаченко переміг Джорджа Камбососа технічним нокаутом у 11-му раунді та завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.

"Вітаю Україну з новим чемпіоном світу. Моє враження – крутий і яскравий бій. Василь підійшов до поєдинку у гарній формі. Не скажу, що, мабуть, це була його найкраща форма, але він був у класній формі.

Так, звичайно мені, як і всім українцям, хотілося б почути від чемпіона слова підтримки України. Ну, можливо, він, як каже Аліна Шатернікова, багато допомагає, тому, можливо, його особисте ставлення – це допомога ділом, а не словом. Як би там не було, він українець і виходить з прапором України, тому я вітаю його з перемогою", – сказав Сенченко.

Нагадаємо, це 18-та перемога Ломаченка на профі-рингу при трьох поразках. Василь завоював вакантний пояс IBF у легкій вазі.