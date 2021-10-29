Семья, – Степаненко не сдерживает радостных эмоций после продления соглашения с Шахтером
Источник:инстаграм Тараса Степаненко
Донецкий Шахтер продлил контракт с ветераном и лидером команды Тарасом Степаненко. Футболист поделился впечатлениями от подписания нового соглашения.
"Спасибо всем за доверие"
32-летний опорник "горняков" Тарас Степаненко остается в донецком клубе. Новое соглашение футболиста рассчитано до конца июня 2024 года.
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Футболист выложил фотографию с подписания контракта на своей странице в инстаграме. Опорник искренне радуется такому событию в его жизни.
Улыбка дает понять, насколько радостное для меня это событие. Благодарю всех за доверие. Сейчас одни эмоции, сложно собрать слова в предложения. Чуть позже расскажу, что для меня означают прошлые 11,5 лет в Шахтере и новый контракт. Семья,
– написал Степаненко.
Карьера Степаненко в Шахтере
- Тарас Степаненко начал свою карьеру в Запорожье, но в 2010 году перешел в Шахтер. С этого времени не покидал команду. Он стал настоящим лидером команды и разрушителем атак соперников.
- В составе "горняков" завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.
- В сезоне 2021/2022 сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и один ассист.