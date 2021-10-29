Предыдущий контракт был рассчитан до конца текущего сезона, новый – до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не сообщаются.
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Степаненко продлил соглашение с Шахтером / ФК Шахтер
Что известно о карьере Степаненко в Шахтере
- 32-летний Тарас Степаненко начинал свою карьеру в запорожском Металлурге. Футболист провел уже 352 официальных матча за Шахтер и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по количеству поединков.
- Тарас выступает в составе "горняков" с 2010 года (это его 12-й сезон). Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.