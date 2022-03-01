Семья погибшего футболиста Мартыненко нуждается в помощи после попадания ракеты в здание

Российские оккупанты, вторгшиеся в суверенную Украину по приказу Путина, уже лишили жизни многих мирных жителей нашей страны. В результате взрыва российской бомбы в Киевской области погибли игрок ФК Гостомель Дмитрий Мартыненко и его мать.

Папа и сестра выжили

Недавно Мартыненко исполнилось 25 лет. Он был питомцем Луганского футбола, выступал на позиции полузащитника.

Украинский футболист Дмитрий Мартыненко и его мама погибли от взрыва российской бомбы

Также сообщается, что семилетняя сестра Мартыненко нуждается в помощи. Девочка – в Бучанской больнице с осколочными ранениями головы. Врачи борются за ее жизнь.

Просим у кого есть возможность финансово поддержать папу и сестру. Номер карты – 4441 1144 1397 8675.