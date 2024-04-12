Семья звезды Баварии попала в неприятное ДТП: что известно о состоянии детей нападающего сборной Англии

В жизни нападающего сборной Англии и мюнхенской Баварии Гарри Кейна произошел неприятный инцидент. В понедельник, 8 апреля, его трое детей попали в ДТП.

Автомобиль, в котором были дети английского футболиста, попал в аварию на автомагистрали А95 неподалеку от Мюнхена. Автомобиль футболиста марки Mercedes Vito, которая ехала на встречу, столкнулась с Renault, который поворачивал налево.

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Ужасная ситуация перед матчем для Кейна

Из-за чего пострадала и третья машина марки Land Rover. Все участники аварии получили несерьезные телесные повреждения, в том числе дети Гарри Кейна.



ДТП с участием детей Гарри Кейна / Фото Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn

Детей известного футболиста доставили в больницу, чтобы убедиться, что их жизни ничего не угрожает. Других участников ДТП тоже направили в медицинские учреждения. К счастью, обошлось без жертв.



Семья Кейна попала в аварию / Фото Freiwillige Feuerwehr Hohenschäftlarn

Зато все автомобили подлежат ремонту.

Как раз в это время Гарри Кейн прилетел с Баварией в Лондон на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, который состоялся на день позже – 9 апреля.

Гости из Мюнхена были близки к тому, чтобы вернуться домой с победным счетом 1:2. Сака открыл счет в матче, но футболисты Баварии ответили двумя голами еще до свистка на перерыв. Результативные удары зачислили в свой актив Гнабри и Кейн, который вышел в старте мюнхенцев.

Однако на 76-й минуте Троссард спас Арсенал от домашнего поражения. Поединок был сведен в боевую мировую 2:2.

По статистике Кейна в этом сезоне-2023/2024, то нападающий наколотил уже 39 голов в 28-ми сыгранных поединках, в которых также отметился 12 ассистами.

Уже 13 апреля англичанин может улучшить свою результативность. В этот день Бавария будет принимать в Бундеслиге Кельн. Начало в 16:30 (по Киеву).

. Уже 17 апреля Бавария и Арсенал определят одного из четырех полуфиналистов Лиги чемпионов. Интрига сохранена до ответного матча, который состоится в Мюнхене.