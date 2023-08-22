Никто не спрашивал разрешения: сын и вдова Ильи Цимбаларя осудили проведение матча памяти в Москве

Илья Цимбаларь сделал себе имя в футболе, играя большую часть карьеры за два клуба – одесский Черноморец и московский Спартак. Много лет прожил в России, но в конце жизни вернулся в родную Одессу, где и был похоронен в 2013 году.

Россияне же, из-за отсутствия нормального футбола в стране с начала полномасштабного вторжения, решили попиариться на имени полузащитника. Они под предлогом проведения матча памяти в честь Ильи Цымбаларя пригласили звезд футбола, чтобы продемонстрировать своему населению, что никакой изоляции не существует.

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Типичные россияне – никаких правил и уважения к другим

Для этого использовали сына-изменника, который в 2022 году от ракет по Одессе сбежал именно во вражескую столицу. Российские СМИ сообщали, что именно он является организатором матча, запланированного на 9 сентября. Очевидно, что он это делает не в одиночку.

Однако никаких разрешений на проведение матча от других членов семьи настоящие организаторы матча не получали. Вдова бывшего игрока Ирина и его сын Сергей Цымбаларь собрали пресс-конференцию, где выразили свое отношение к проведению в Москве матча памяти.

У нас никто не спрашивал согласия на проведение этого матча в Москве. Мы против, мы не давали согласия, мы этого не поддерживаем. Мы к этому матчу никак не относимся. Я готов сражаться до конца, чтобы этот матч не состоялся. Как люди могут просто разрешить проводить этот матч, когда над папиной могилой летают ракеты? Как вы вообще представляете его проведение? Вы будете радоваться, хлопать в ладони и делать друг другу комплименты в то время, как я со своей семьей, мы с мамой сидим в убежище?

– заявил Сергей.

Ирина Цымбаларь назвала же проведение матча кощунством. По ее словам, проводить матч памяти в такой ситуации недопустимо. При этом даже не спросив…

Отдельно сын Ильи Цымбаларя обратился к приглашенным звездам матча. Он объяснил, что их используют и пригласил в родную Одессу отца, если они действительно хотят почтить экс-футболиста.

"Хотел бы также поднять вопрос приглашенных звезд. Может, я ошибаюсь и что-то упустил, но почему-то не помню, чтобы папа пересекался на поле с Адебайором, Канисаресом, Морьентесом.

Сколько лет было Адебайору, когда папа был на вершине своей карьеры? Какой-то бред. Хочу обратиться к этим легендам мирового футбола: подумайте, куда вы едете – в страну-агрессор, напавшую на родину Ильи Цимбаларя? Которая бомбардирует его родной город?

Я уверен, что вы не были с ним лично знакомы, но если вы хотите отдать дань памяти папы, если вы чтите его как футболиста мирового уровня, то пожалуйста, приезжайте. Я отведу вас на кладбище. Постоим на могиле. Можем даже организовать матч здесь, в Одессе", – сказал Сергей Цымбаларь.

. Илья Цымбаларь родился в Одессе. Успел поиграть как за сборную Украины, так и России. Играл за одесские СКА и Черноморец, а также Спартак, Локомотив и Анжи. После карьеры тренировал в России, но в 2011 году вернулся в родную Одессу. Умер от болезни сердца в 2013 году. Ему было 44 года. Экс-футболист похоронен на Тоировском кладбище.