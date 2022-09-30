Сергей Семенов и швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин сыграли свадьбу: праздничные фото

Титулованный украинский биатлонист Сергей Семенов и швейцарская биатлонистка Аита Гаспарин поженились. Пара опубликовала в сети фотографии по свадьбе.

Пара сыграла свадьбу 23 сентября. Однако фотографиями по празднованию решили поделиться несколько позже.

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Что известно о звездных супругах

Сергей сделал предложение Аити в августе 2020 года.



Счастливые супруги / Фото из инстаграмма биатлонистки



Аита Гаспарин / Фото из инстаграмма биатлонистки

Сергей Семенов является одним из самых титулованных биатлонистов Украины. Он является чемпионом Европы 2013 в индивидуальной гонке. Трижды получал серебро соревнований (2012, 2015).

Дважды становился бронзовым призером чемпионата мира (2011, 2016). Серебряный призер летнего чемпионата мира в смешанной эстафете (2014).

По итогам сезона-2014/2015 Сергей завоевал малый Хрустальный глобус Кубка мира в зачете индивидуальных гонок. Никому из украинских биатлонистов не удавалось получить подобную награду.

Однако пока Сергею не везет, украинец пропустил 2 последних сезона по болезни.

Аита Гаспарин является сестрой биатлонисток Селины Гаспарин и Элизы Гаспарин. На ее счету 3 медали Кубка мира по эстафете и бронза чемпионата Европы.