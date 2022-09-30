Пара зіграла весілля 23 вересня. Однак світлинами зі святкування вирішили поділитися дещо пізніше.

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Що відомо про зіркове подружжя

Сергій зробив пропозицію Аїті у серпні 2020 року.



Щасливе подружжя / Фото з інстаграму біатлоністки



Аїта Гаспарін / Фото з інстаграму біатлоністки

Сергій Семенов є одним з найтитулованіших біатлоністів України. Він є чемпіоном Європи 2013 року в індивідуальній гонці. Тричі здобував срібло змагань (2012, 2015).

Двічі ставав бронзовим призером чемпіонату світу (2011, 2016). Срібний призер літнього чемпіонату світу у змішаній естафеті (2014).

За підсумками сезону-2014/2015 Сергій завоював малий Кришталевий глобус Кубка світу в заліку індивідуальних гонок. Нікому з українських біатлоністів не вдавалося здобути подібну нагороду.

Однак поки що Сергію не щастить, українець пропустив 2 останні сезони через хворобу.

Аїта Гаспарін є сестрою біатлоністок Селіни Гаспарін та Елізи Гаспарін. На її рахунку 3 медалі Кубка світу в естафеті та бронза чемпіонату Європи.