Украинец Даниил Семенихин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр-2024

В столице Франции продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Первый день осени подарил сборной Украины немалый запас медалей.

В вечерней сессии состоялось 8 финальных заплывов с участием украинских параатлетов. В предпоследнем из них соревновались Даниил Семенихин и Андрей Драпкин, пишет 24 Канал.

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Первая медаль Семенихина

В квалификационном заплыве на 100 метров брасом Семенихин показал второй результат, Драпкин – шестой. Оба наших пловца вышли в финал.

В финальном заплыве Даниил завершил стометровку с третьим результатом. Украинский пловец впервые получил бронзовую медаль Паралимпийских игр. Его время – 1:30.96.

Андрей Драпкин был дисквалифицирован и остался без места.

Отметим, что Украина получила 26 медали на Паралимпийских играх в Париже. Из них 17 в плавании.

Все медали Украины в плавании на Паралимпиаде-2024