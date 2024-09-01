Украинец Даниил Семенихин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр-2024
В столице Франции продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Первый день осени подарил сборной Украины немалый запас медалей.
В вечерней сессии состоялось 8 финальных заплывов с участием украинских параатлетов. В предпоследнем из них соревновались Даниил Семенихин и Андрей Драпкин, пишет 24 Канал.
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Первая медаль Семенихина
В квалификационном заплыве на 100 метров брасом Семенихин показал второй результат, Драпкин – шестой. Оба наших пловца вышли в финал.
В финальном заплыве Даниил завершил стометровку с третьим результатом. Украинский пловец впервые получил бронзовую медаль Паралимпийских игр. Его время – 1:30.96.
Андрей Драпкин был дисквалифицирован и остался без места.
Отметим, что Украина получила 26 медали на Паралимпийских играх в Париже. Из них 17 в плавании.
Все медали Украины в плавании на Паралимпиаде-2024
- "Золото": Александр Комаров (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S5)
- "Серебро": Антон Коль (плавание, 100 м, спина, класс S1), Ирина Пойда (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5), Ирина Пойда (плавание, 100 м, вольный стиль, класс S5), Анна Стеценко (плавание, 100 метров, на спине, класс S12), Андрей Трусов (плавание, 200 м, комбинированный стиль, класс ЅМ7)
- "Бронза": Анна Гонтарь (плавание, 50 метров, вольный стиль, класс S6), Александр Комаров (плавание, 200 м, вольный стиль, класс S5), Ярослав Денисенко (плавание, 100 м, на спине, класс S12), Анна Стеценко (плавание, 400 метров вольным стилем, класс S13), Антон Коль (плавание, 50 м, на спине, класс S1), Евгений Богодайко (плавание, 200 м, комбинированный стиль, 100 м брасс, класс ЅМ7), Марина Поддубная (50 м, вольный стиль, класс S11)